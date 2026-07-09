“No me gusta la traición": Jazmín manda mensaje a sus seguidores respecto a lo que pasó con Camila en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en MasterChef 24/7, Jazmín y Camila recibieron un fuerte regaño de la Chef Zahie, debido a que, en el afán de ayudarle, Jazmín le dio una porción de su pollo a Camila, acto que rompió las reglas y las llevó a protagonizar uno de los momentos más duros de la noche. Luego de esto, Camila finalmente no logró convencer a los jueces y recibió un delantal negro.