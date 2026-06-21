¿Hay fantasmas en MasterChef 24/7? Camila hizo una perturbadora revelación
La cocinera expresó frente a sus compañeros de MasterChef 24/7 esta situación que la ha dejado sin palabras.
Mientras los cocineros compartían la mesa intentando relajarse previo al temido domingo de eliminación, Camila decidió confesar un secreto que se tenía muy guardado. La creadora de contenido aseguró que el Mundo MasterChef 24/7 podría esconder presencias inexplicables: “He visto dos veces a una persona parada junto a una puerta”, reveló ante la mirada atónita de sus compañeros.