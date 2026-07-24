Jazmín se prepara para salir de MasterChef 24/7 este domingo: “así se reparten mis cosas” (VIDEO)

Ante el riesgo de ser la próxima eliminada este domingo 26 de julio ya que forma parte del grupo de los delantales negros, Jazmín le dijo a Ixdit que ya acordó con Flor que si se va, les dejará unas bolsitas de botanas que sus padres le hicieron llegar a MasterChef 24/7. Aunque su amiga le dio ánimos y le dijo que eso no pasará, Jazmín quiere asegurarse de que sus preciados bienes queden en buenas manos.