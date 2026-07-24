Jorge el “Diablo Becerril” reporta: Hombre muere tras sufrir un paro cardíaco; autoridades acudieron al lugar

El Diablo Becerril informó sobre el fallecimiento de un hombre que presuntamente sufrió un paro cardíaco. Tras el reporte, autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. No obstante, la víctima ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del caso.