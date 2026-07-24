Jorge el “Diablo Becerril” reporta: Hombre muere tras sufrir un paro cardíaco; autoridades acudieron al lugar
Las autoridades acudieron al sitio tras recibir el reporte, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.
El Diablo Becerril informó sobre el fallecimiento de un hombre que presuntamente sufrió un paro cardíaco. Tras el reporte, autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. No obstante, la víctima ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del caso.