Este viernes un pescado definirá quién será el siguiente finalista de MasterChef 24/7
La cherna será el ingrediente clave para conocer quién ocupará el último lugar de la Salvación en MasterChef 24/7.
La competencia entra en un momento decisivo en MasterChef 24/7, donde los Cocineros deberán demostrar su técnica con un corte de pescado cherna. Este reto será el encargado de definir al último participante que conseguirá la ansiada Salvación y continuará en la competencia con una nueva oportunidad.