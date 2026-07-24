Al Extremo: casos impactantes, comida y las noticias que marcaron el programa
Al Extremo reunió reportes de última hora, historias de impacto y recomendaciones gastronómicas.
Al Extremo presentó una emisión con reportes policiacos, historias de actualidad y recomendaciones gastronómicas. Entre los temas destacó el informe de El Diablo Becerril sobre el fallecimiento de un hombre tras un presunto paro cardiaco, además de un recorrido culinario que mantuvo informada a la audiencia durante todo el programa.