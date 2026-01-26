¿Ya tenemos Conductora para la nueva Temporada de MasterChef México? Jimena Pérez “La Choco” enciende las alertas

Recientemente, los rumores sobre la próxima temporada de MasterChef México comienzan a tomar más fuerza y, en esta ocasión, el centro de la atención es Jimena Pérez “La Choco”, quien encendió las alertas tras sus declaraciones el día de hoy 26 de enero del 2026 durante la transmisión de Ventaneando. No obstante, es importante señalar que, a pesar de que no se confirmó nada de manera directa, su afirmación de “todo puede pasar” fue suficiente para alimentar la curiosidad de los fans.

¿Qué dijo Jimena Pérez hoy en Ventaneando?

La conductora encendió las especulaciones, ya que recientemente su nombre ha sido asociado a la conducción del programa en redes sociales, y a pesar de que ella aún no ha declarado nada, al ser cuestionada por sus colegas en Ventaneando, Jimena solo se limitó a decir “todo puede pasar”. Aseverando que, si bien aún no hay nada oficial, está la puerta para ser parte de la nueva temporada de MasterChef México.

¿Quiénes han sido los conductores deMasterChefMéxico?

A lo largo de los años, MasterChef México ha contado con cuatro conductores principales que han marcado distintas etapas del reality culinario. Anette Michel fue el rostro emblemático del programa entre 2015 y 2021, y Rebecca de Alba tomó la conducción en 2021, seguida por Tatiana en 2022; posteriormente 2023y hasta la actualidad, Claudia Lizaldi ha estado frente al proyecto, por lo que ahora una de las dudas que más tienen los fans del proyecto es: ¿Quién será el nuevo rostro de MasterChef México?

