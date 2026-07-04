“La convirtieron en princesa": Las Guapas del Barrio maquillan a Antrax en MasterChef 24/7 y así quedó (VIDEO)

La complicidad y las risas se apoderaron de las estaciones de MasterChef 24/7 durante un inolvidable momento de relajación. Esta noche, Ántrax decidió dejar el estrés del viernes de salvación y se entregó por completo en manos de sus amigas, “Las Guapas del Barrio”, quienes no dudaron en consentirlo y maquillarlo frente a las cámaras.