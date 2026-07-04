“Quiero un abrazo de mis hijos": Flor vuelve a ponerse nostálgica en Mundo MasterChef 24/7 (VIDEO)

La nostalgia volvió a apoderarse de Flor en Mundo MasterChef 24/7. La participante ha enfrentado días complicados en el reality, abrumada por la profunda tristeza y el desgaste emocional que le provoca la distancia con su familia. La cocinera abrió su corazón y expresó la nostalgia de la ausencia con una conmovedora petición: “Quiero un abrazo de mis hijos”, evidenciando el altísimo costo emocional del aislamiento en la competencia.