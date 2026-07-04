“No es momento de dar show": Ixdit explica por qué durmió con Emmanuel en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de que Ixdit y Emmanuel pasaran la noche juntos y además taparan las literas para tener mayor privacidad, la cocinera explicó a sus compañeros frente a las cámaras del Mundo MasterChef 24/7, el verdadero motivo por el cual decidió dormir con él, además aseguró que las cosas entre ambos están muy claras y que este no es el momento de corresponderle.