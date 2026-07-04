Jazmín y Flor se cuestionan si serán elegidas por Nora para practicar en MasterChef 24/7: “Yo dijo que sí te escoge” (VIDEO)
Las participantes hablaron de las posibilidades para ser elegidas por la portadora del Pin del Chef para practicar este sábado en la cocina oculta
Como portan mandiles negros y corren peligro de salir de MasterChef 24/7 este próximo domingo, Jazmín y Flor hablaron con Antrax sobre las posibilidades para ser elegidas por la portadora del Pin del Chef para practicar este sábado en la cocina oculta.