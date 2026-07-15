Una carrera terminará por definir la suerte de los Cocineros y el tiempo que tendrán en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7
Los cocineros disputan la última prueba del triatlón para conseguir una valiosa ventaja en la cocina.
La Batalla por Equipos llega a su última prueba física en MasterChef 24/7. Los cocineros deberán darlo todo en una intensa carrera para ganar más tiempo en la preparación de sus brochetas, una ventaja que podría ser determinante para conquistar a los jueces y acercarse a la victoria.