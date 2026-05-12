Quién es Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7 y referente de la cocina mexicana

Zahie Téllez regresa este 2026 como jueza de MasterChef México, el reality de cocina que la ha colocado como una de las chefs más queridas y reconocidas del país. En esta nueva edición 24/7, la famosa experta en las artes culinarias volverá a guiar y calificar a los concursantes, con su característica sinceridad para evaluar los mejores platillos.

En esta nueva temporada, la chef, nacida en Mazatlán, Sinaloa, se vuelve a reunir con Poncho Cadena y Adrián Herrera, como jueces del reality, así como con Claudia Lizaldi, a quien podremos ver como presentadora.

Repasamos la exitosa carrera de la chef Zahie Téllez, quien participará en MasterChef 2025.|Crédito: Instagram Zahie Tellez / @zahietellez

Zahie Téllez y el camino que la convirtió en jueza de MasterChef 24/7

Zahie creció en su natal Mazatlán, en un entorno marcado por la mezcla cultural de sus raíces mexicanas y libanesas, influencia que más tarde definiría su estilo gastronómico. Aunque ahora es una chef reconocida en México, comenzó su vida profesional en un sector muy diferente, ya que estudió Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Su pasión por la gastronomía la llevó a cambiar radicalmente de rumbo profesional. Para lograrlo, estudió en el Instituto Gastronómico Letty Gordon y posteriormente viajó a Italia para especializarse en gastronomía y cocina italiana, como lo ha demostrado en MasterChef México, programa en el que es conocida como una experta en pastas.

Antes de llegar por primera vez a Azteca UNO como jueza de MasterChef Celebrity México, edición 2023, fue presentadora en el canal especializado en cocina, El Gourmet, con programas como Enchilarte, Sabor a Milpa, Los favoritos de Zahie, Amigos a la mesa, De chile, mole y pozole y Recetas caseras.

Además de su trabajo en televisión, en 2023 Zahie Téllez publicó el libro Mi historia a través de los sabores, en el que comparte recetas de familiares. En la actualidad, tiene su canal de YouTube, donde comparte recetas, con más de 100 mil suscriptores, mientras que en Instagram es toda una influencer al superar los 618 mil seguidores.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

En esta temporada se unen como los hosts digital Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases para los concursantes correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos maestros del fuego.