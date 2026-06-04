MasterChef 24/7: La “Maestra del fuego” Lili Cuéllar revela su glaseado espejo de chocolate favorito

Los acabados brillantes y elegantes son una de las tendencias más populares en la repostería moderna, y pocos pueden resistirse al impacto visual de un pastel cubierto con un perfecto glass. Por ello, la reconocida "Maestra del fuego" Lili Cuéllar, colaboradora de MasterChef 24/7, compartió una de sus recetas favoritas para lograr el mejor resultado con un glaseado espejo de chocolate.

El glaseado espejo de chocolate destaca por su brillo intenso, textura suave y acabado uniforme, características que lo convierten en el aliado ideal para decorar pasteles, mousses y postres especiales. Además de ser visualmente atractivo, aporta un delicioso sabor a chocolate semi-amargo que complementa perfectamente diferentes preparaciones.

La chef Lili Cuéllar será una de las “Maestras del fuego” en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Cocineros MasterChef 24/7: la receta de Lili Cuéllar para un glaseado espejo de chocolate

La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 escribió en Instagram: "Si amas los acabados brillantes y elegantes tanto como yo, esta receta te va a encantar. Hoy quiero compartir contigo uno de mis secretos para lograr ese efecto espejo espectacular que hace que cualquier pastel luzca profesional y delicioso".

La Chef Cuéllar también invitó a guardar esta receta que "te sacará de apuros y elevará tus creaciones al siguiente nivel".

Ingredientes:



150 g de azúcar

75 g de agua

150 g de glucosa

100 g de leche condensada

5 hojas de grenetina

250 g de chocolate oscuro semi-amargo

Procedimiento:



Hidrata la grenetina en agua fría hasta que esté blanda y retira el exceso de agua. Calienta azúcar, agua y glucosa hasta disolver (sin hervir) y pasa a un bowl. Agrega la grenetina hidratada y el chocolate. Mezcla hasta derretir y unificar. Vierte sobre el pastel frío y liso a 32–35 °C.

El secreto para el glaseado espejo de chocolate de la "Maestra del fuego" en MasterChef México

En su publicación, Lili Cuéllar también explicó que el éxito de un buen glaseado espejo depende principalmente de dos factores: respetar las temperaturas indicadas y aplicarlo sobre un pastel completamente frío. De esta manera, el glaseado se distribuye uniformemente y crea el característico acabado brillante que tanto distingue a los postres de alta repostería.

Pocos pueden resistirse al impacto visual de un pastel cubierto con un perfecto glaseado espejo.|Canva

Esta receta es ideal para quienes desean llevar sus habilidades de repostería al siguiente nivel y sorprender con creaciones de aspecto profesional desde casa. Con ingredientes sencillos y una técnica adecuada, cualquier amante de la cocina puede conseguir un glaseado espejo de chocolate digno de los mejores chefs.

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