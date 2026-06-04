La receta de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 para hacer zanahorias en escabeche

Si eres fan de MasterChef 24/7, sabes que los detalles son los que elevan un plato de ordinario a extraordinario. En esta ocasión, la reconocida Chef Zahie Téllez compartió en su cuenta oficial de Instagram una receta deliciosa y fácil para preparar zanahorias en escabeche, un complemento perfecto para decenas de platillos.

La receta de zanahorias en escabeche de la Chef Zahie Téllez

Este encurtido no solo es un acompañamiento clásico, sino una técnica de conservación que aporta un toque ácido y aromático a cualquier comida. Preparar este básico en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas y el resultado es infinitamente superior a las versiones comerciales, con el toque experto de la famosa jueza en MasterChef México 2026.

La Chef Zahie Téllez comparte sus conocimientos culinarios con los cocineros de MasterChef 24/7

A continuación, te presentamos la guía detallada para lograr el escabeche perfecto. Un básico que vale la pena aprender a preparar en casa y que le da un toque delicioso a tacos, tortas y mucho más.

Ingredientes:



Aceite de oliva al gusto

1/2 cebolla en julianas

1 diente de ajo

Zanahorias al gusto, enteras o en rodajas

2 chiles

1/2 taza de vinagre

2 tazas de agua

Hojas de laurel

1 cdita de pimienta de colores

Una pizca de orégano seco

Una pizca de tomillo seco

Sal al gusto

Procedimiento:



En una olla caliente, agregar un poco de aceite de oliva y sofreír la cebolla y el ajo hasta que se suavicen. Incorporar las zanahorias y los chiles; cocinar durante unos minutos. Agregar el vinagre, las hojas de laurel, la pimienta de colores, el orégano, el tomillo y sal al gusto. Mezclar bien. Añadir el agua y dejar hervir a fuego medio hasta que las zanahorias estén cocidas, pero aún firmes. Retirar del fuego, dejar enfriar por completo y envasar.

La Chef Zahie Téllez recomienda que, una vez listas, las mantengas en el refrigerador; entre más tiempo reposen, mucho mejor será el sabor que adquieran.

¿Cómo utilizar tus zanahorias en escabeche como un cocinero de MasterChef 24/7?

Este básico que aprendimos gracias a la maestría que Zahie muestra en espacios como MasterChef 24/7, es sumamente versátil. Puedes usarlas para:



Darle vida a un sándwich o torta.

Servirlas como botana para abrir el apetito antes de la comida principal.

Complementar tus ensaladas favoritas con un toque crujiente y ácido.

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