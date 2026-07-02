Luis sigue bajando de peso en MasterChef 24/7 y así lo confirmó (VIDEO)

Este jueves, previo a la gala de delantales negros en MasterChef 24/7, Luis recibió ropa nueva y al probarse una playera confirmó que sigue bajando de peso. Antes de entrar al reality culinario, el cocinero veracruzano se sometió a un procedimiento de manga gástrica, por lo que ha debido llevar un regimen alimenticio riguroso dentro del programa.