¿Cómo votar PASO a PASO en MasterChef 24/7 para salvar a tu Cocinero favorito?

Las cosas en MasterChef 24/7 han comenzado a tomar un rumbo en esta séptima semana, y es que las primeras Batallas ya han comenzado a definir a los Cocineros que tienen asegurada su permanencia al menos una semana más en este reality show de cocina.

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Por otro lado, poco hemos sido testigos de los participantes que han tenido marcada la ruta dentro de esta séptima semana en MasterChef 24/7, por lo que tus votos serán vitales para su estadía dentro del programa.

¿Cómo votar paso a paso en MasterChef 24/7?

La noche de este miércoles se abrieron votaciones dentro del universo de MasterChef 24/7 para que puedas elegir por el Cocinero o Cocinera que quieras que suba al Balcón de la Salvación, por lo que tú tendrás la última palabra dentro del programa.

Para votar, debes de entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar.

Otra manera en la que podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 es a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android.

¿Por qué Cocineros puedo votar en MasterChef 24/7?

Hasta este jueves 02 de julio, hay tres Cocineros que ganaron la Salvación a través de su destreza en la cocina, siendo Ramahá el líder quien eligió a Daniela Parra e Ixdit para subir al Balcón con él.

Por otro lado, gracias al poder de Norma al tener el Pin del Chef, esta eligió a Flor para que nadie la pueda salvar y se defienda a través de su habilidad culinaria, por lo que no podrás votar por estos.

En cambio, por quienes sí puedes votar son:



Luis

Jazmín

Camila

Antrax

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Nora

Julio

Carmen

Michelle

¡No te pierdas MasterChef 24/7 de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 pm y los domingos de 8:00 a 11:00!