Luis y Ramahá preparan una sorpresa en la cocina de MasterChef 24/7 por el cumpleaños de Daniela (VIDEO)

Este jueves 16 de julio, Daniela celebra su cumpleaños 29 y sus compañeros le preparan una sorpresa. Luis y Ramahá llegaron a la cocina oculta de MasterChef 24/7 para preparar un pastel de zanahoria con el que buscan festejar a sus compañera. A la tarea se unió Nora, quien acompañó y apoyo a los concursantes.