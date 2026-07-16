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La Pura Sabrosura descubre los tacos desde 10 pesos que conquistan a todos en Los Caramelos

La Pura Sabrosura visita una taquería que sorprende por su variedad, sabor y precios accesibles para todos.

La Pura Sabrosura llegó a Los Caramelos, una taquería que ofrece opciones para todos los gustos, desde tacos de barbacoa hasta el famoso chicharrón de La Ramos. Con precios que van de los 10 a los 50 pesos, el lugar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan comer bien, con sabor tradicional y sin gastar demasiado.

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