La Pura Sabrosura descubre los tacos desde 10 pesos que conquistan a todos en Los Caramelos

La Pura Sabrosura llegó a Los Caramelos, una taquería que ofrece opciones para todos los gustos, desde tacos de barbacoa hasta el famoso chicharrón de La Ramos. Con precios que van de los 10 a los 50 pesos, el lugar se ha convertido en una alternativa para quienes buscan comer bien, con sabor tradicional y sin gastar demasiado.

