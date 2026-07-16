Cocineros reciben clase especial de café en MasterChef 24/7, pero la barista les llama la atención por este motivo (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una master class de extracción de café.
Este jueves, previo a la gala de delantales negros en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase especial sobre extracción de café. La sesión causó gran interés entre los concursantes, pero la barista profesional Giovanna García debió llamarles la atención debido a que no atendían a sus instrucciones.