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MasterChef 24/7 | Luis conquista el balcón tras una intensa degustación

Un momento lleno de emoción y esfuerzo le asegura a Luis una semana más en la competencia, impulsado por un gesto muy especial de su madre.

La competencia en MasterChef 24/7 vivió un momento decisivo cuando, tras una intensa degustación, Luis logró destacar entre sus compañeros y asegurar su lugar en el balcón. Su platillo fue clave para convencer a los chefs, demostrando crecimiento, técnica y una gran evolución dentro de la cocina más famosa de México.

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