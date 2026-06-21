MasterChef 24/7 | Luis conquista el balcón tras una intensa degustación
Un momento lleno de emoción y esfuerzo le asegura a Luis una semana más en la competencia, impulsado por un gesto muy especial de su madre.
La competencia en MasterChef 24/7 vivió un momento decisivo cuando, tras una intensa degustación, Luis logró destacar entre sus compañeros y asegurar su lugar en el balcón. Su platillo fue clave para convencer a los chefs, demostrando crecimiento, técnica y una gran evolución dentro de la cocina más famosa de México.