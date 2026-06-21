MasterChef 24/7 | María se despide de MasterChef 24/7 en un momento lleno de emociones
Una salida inesperada por motivos de salud deja un profundo vacío en la cocina más famosa de México, pero también un legado de grandes momentos.
La cocina de MasterChef 24/7 vivió una despedida emotiva con la salida de María, quien tuvo que abandonar la competencia debido a complicaciones de salud. Su decisión tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes reconocieron el esfuerzo, la entrega y el cariño con el que enfrentó cada reto dentro del programa.