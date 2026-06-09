María recibe un mensaje del público y rompe en llanto en MasterChef 24/7

Este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron mensajes del público. Entre los comentarios que leyeron uno estaba dedicado a la concursante originaria de Durango. “Se hubiera ido María !! Siempre es grosera con los chefs”, indicaba la publicación de redes sociales que hizo llorar a la participante, sin embargo, fue d apoyada y defendida por sus compañeros.