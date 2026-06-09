Martes de Beneficio y Castigo: ¿Quién ganó el reto de MasterChef 24/7 HOY 09 de junio?

Este martes estaremos viviendo uno de los días más intensos de la semana pues es día de Beneficio y Castigo, uno de los Retos más intensos de MasterChef 24/7 y que nos deja ver las tensiones que día con día se ven dentro e la convivencia que ha ido moldeando la relación entre los participantes de esta temporada.

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Sí, MasterChef 24/7 es un reality individual donde solamente tendremos a un Cocinero o Cocinera como ganador, aunque poco a poco hemos visto las alianzas donde algunos participantes planean cómo afectar a otros.

Estrategias, estado de ánimo, fricciones, la convivencia del formato de 24 horas al día los 7 días a la semana nos ha dado momentos únicos así como de tensión dentro de los participantes.

¿Quién ganará el Reto de Beneficio y Castigo de la cuarta semana en MasterChef 24/7?

Es importante estar al pendiente del programa de este martes, pues conoceremos a los cocineros que serán beneficiados y afectados por el castigo donde su desempeño podría bajar considerablemente y encaminar su camino hacia una posible eliminación.

Si bien, el Beneficio es un arma muy fuerte al tener de cerca los consejos de los expertos, el castigo puede llegar a tener mayor peso en contra de alguno de los cocineros.

¿Quién ganó el Pin del Chef de la semana 4 en MasterChef 24/7?

Cabe mencionar que la Cocinera Ixdit fue quien logró hacerse con el cuarto Pin del Chef y si bien, este le ha dado el poder de ser la líder de la toma de algunas de las decisiones más importantes dentro de MasterChef 24/7, estaríamos por ver la decisión final del público sobre su valor final.

De momento Ixdit ha comenzado a tomar algunas decisiones durante el día a día dentro del reality, y que pronto podría darnos una muestra de las alianzas y rivalidades que se han formado dentro de MasterChef 24/7.