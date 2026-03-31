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¡Esta es la última oportunidad! Demuestra tu talento en el casting digital y conquista la cocina de MasterChef 24/7

Es tu momento de brillar y dejar claro que puedes intimidar a cualquier chef y registrate en el casting digital.

La oportunidad está aquí y es ahora. El casting digital abre sus puertas por última vez para todos los que quieren demostrar su talento en la cocina. Si crees tener lo necesario para destacar y poner a prueba incluso a los chefs más exigentes, este es tu momento. No lo pienses más y lánzate a cumplir ese sueño.

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