“Yo no hubiera votado por ninguno de los dos": El Chef Adrián Herrera estalla contra los Cocineros de MasterChef 24/7
La exigencia llegó al límite y el Chef Adrián Herrera no ocultó su molestia durante el reto.
La presión se hizo sentir en MasterChef 24/7 cuando el Chef Adrián Herrera expresó su inconformidad por el desempeño de los Cocineros. El nivel mostrado durante el reto no cumplió con las expectativas, lo que provocó un fuerte llamado de atención en plena competencia e incluso señaló que él no hubiera votado por ningún platillo.