OFICIAL: El Equipo Rojo conquista la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 y Daniela Parra es la NUEVA finalista
La victoria del Equipo Rojo también definió a una nueva finalista de MasterChef 24/7.
La intensa Batalla por Equipos llegó a su fin en MasterChef 24/7 con el triunfo del Equipo Rojo, que logró imponerse en el reto más complejo de la temporada. Además de celebrar la victoria, la noche dejó un momento decisivo al revelar a Daniela como la nueva finalista rumbo a la recta final de la competencia.