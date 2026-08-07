Parece que el distanciarse de Las Divas le ha caído bien a Michelle, quien asegura que hay cambios positivos en ella dentro de MasterChef 24/7
¿Por Las Divas? El cambio de actitud de Michelle no ha pasado desapercibido dentro de MasterChef 24/7.
Michelle ha mostrado una actitud diferente que ha llamado la atención de sus compañeros y de los seguidores del programa. Su evolución dentro de MasterChef 24/7 ha generado conversación y ahora muchos se preguntan si realmente ha dado un giro positivo en su forma de competir.