Ramahá Salvó a Daniela y las reacciones dentro de MasterChef 24/7 no se hicieron esperar, ¿Fue la mejor decisión?
La decisión de Ramahá de salvar a Daniela desató todo tipo de opiniones dentro del Universo MasterChef 24/7.
La estrategia volvió a encender el debate luego de que Ramahá decidiera salvar a Daniela en MasterChef 24/7 pues a decisión dividió opiniones entre los seguidores y participantes del Universo MasterChef 24/7, quienes no tardaron en expresar si fue una jugada acertada o un error en plena competencia.