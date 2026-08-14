Conoce el motivo por el que vimos a Carmen deshecha, dejando ver una parte de ella pocas veces vista en MasterChef 24/7
Carmen vivió un momento inesperado dentro de la competencia y dejó ver una faceta que pocas veces había mostrado.
La presión de la convivencia en el universo de MasterChef 24/7 alcanzó a Carmen, quien protagonizó un momento de vulnerabilidad que la mostró como nunca antes dentro de la competencia. Su reacción dejó claro que la exigencia y las emociones también pueden pesar en la cocina.