“Aprendan a escuchar": Chef Lili Cuéllar califica a los cocineros que fallaron en la salvación de MasterChef 24/7

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 de la semana 9 no tuvo los resultados esperados para los participantes, pues solamente Ixdit subió al balcón y el resto se llevaron delantal negro al fallar con la prueba de galletas. Este momento no pasó inadvertido para la Chef Lili Cuéllar, quien les da clases de repostería, por lo que les repitió que siguen equivocándose en la ejecución y emplatado.