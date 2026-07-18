Qué es el swiss roll, el postre que llevó al límite a los cocineros de MasterChef 24/7

Las pruebas en MasterChef 24/7 ya están subiendo de complejidad y los cocineros tendrán que demostrar que no solo tienen talento en la cocina, sino que también ponen atención a sus clases para recrear las recetas compartidas por los "Maestros del fuego". Y para ganar la salvación de la semana 9, el swiss roll se convirtió en el platillo estrella y la Chef Lili Cuéllar les dio sus mejores tips para un postre delicioso.

Sin embargo, la clase previa no fue útil para todos y la ventaja que tuvieron de hacer el bizcocho horas antes terminó siendo insuficiente ante las exigencias de los jueces. Fue así que de los siete participantes que se enfrentaron en este reto, solamente Ixdit logró subir al balcón porque su versión destacó en sabor, técnica y presentación.

¿Qué es el swiss roll?

El swiss roll es un bizcocho ligero que va untado con mermelada o crema de diferentes sabores, acomodado en una especie de rollo y de donde se inspira parte de su nombre, según la definición de Good Husband Patisserie. Contrario a lo que que se piensa, no tiene orígenes en Suiza como tal, sino que se habría originado en Europa Central.

El swiss roll es originario de Europa central y no exactamente de Suiza|Canva

También es conocido como "brazo de gitana" y se distingue por un sabor dulce sin llegar a ser empalagoso, para la decoración se suele usar crema batida o ganache de chocolate. Tal como explicó la Chef Zahie Téllez durante las evaluaciones a los cocineros de MasterChef 24/7, es importante que el bizcocho esté humectado de la forma correcta para que todas las áreas queden cubiertas.

¿Es difícil preparar un brazo de gitana?

La complejidad en la receta del swiss roll radica principalmente en la técnica. Esto ya que al igual que ocurre con la mayoría de repostería, es indispensable seguir al pie de la letra las instrucciones de medidas y tiempos de horneado, ya que de lo contrario el bizcocho podría quedar muy seco y se vuelve imposible darle la forma de roll que caracteriza a este postre.

De modo que los chefs de MasterChef 24/7 se encargaron de calificar minuciosamente los resultados obtenidos por los participantes, enfocándose principalmente en el sabor, la consistencia, qué tan fácil fue enrollarlos y cómo combinaron los sabores de los complementos.