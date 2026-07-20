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“Me cuesta mucho": Claudia critica el desempeño de Daniela en MasterChef 24/7 y dice sus errores en la cocina (VIDEO)

La dinámica de la Chef Isabel Carvajal animó a que Claudia se acercara con Daniela para decirle cuáles son las debilidades que cree que tiene en MasterChef 24/7.

La Chef Isabel Carvajal organizó una dinámica especial en la que le pidió a los participantes de MasterChef 24/7 que le entregaran una fruta a las personas que consideran que deben mejorar y que todavía “están verdes”. Y una de las primeras en participar fue Claudia, quien eligió a Daniela y le explicó que no la consideraba débil por sus habilidades en la cocina, sino porque siente que realmente no está presente por pensar en otras cosas.

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