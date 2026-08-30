“No nos vayan a salir con eso": Claudia cuenta su mayor preocupación por la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los finalistas de MasterChef 24/7 ya están más que listos para enfrentarse en la cocina y han estado practicando sus preparaciones. Sin embargo, a Claudia la dejó intranquila que no ha tenido sus ingredientes completos y le preocupa que cuando ya estén cocinando, resulte que ella deba ir a buscarlos al mercado, pues cree que esta sería una pérdida de tiempo y le recomendó a Lancer que revisen todo antes de empezar.