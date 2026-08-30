Final de MasterChef 24/7: 3 ideas de botanas fáciles para disfrutar en familia

Luego de 15 semanas repletas de emocionantes retos y clases con importantes personajes de la gastronomía, MasterChef 24/7 llega a su final y por fin descubriremos quién ganará el premio de dos millones de pesos. Y si seguiste de cerca toda la temporada, entonces no te puedes perder de esta última cocinada y qué mejor que hacerlo con unas botanas que están listas en menos de 20 minutos y son perfectas para compartir.

3 snacks deliciosos para ver la final de MasterChef 24/7

Burrata con jitomates rostizados y pan . La cocina sofisticada no siempre requiere una preparación de horas, sino que hay alternativas sencillas y con un sabor espectacular. Por ejemplo, la burrata que los finalistas de MasterChef 24/7 aprendieron a utilizar y que es ideal para acompañarse con jitomates cherry rostizados, un chorrito de aceite de oliva, pimienta y albahaca. Se sirve con pan crujiente. 3 botanas deliciosas para ver la final de MasterChef 24/7|Canva

Papas gajo con especias y un toque de parmesano . Dale un giro a las tradicionales papas fritas con unas en forma de gajo con especias para potenciar los sabores . Agrega paprika, ajo en polvo, pimienta, aceite y sal. Una vez que estén listas, sirve con queso parmesano espolvoreado. 3 botanas deliciosas para ver la final de MasterChef 24/7|Canva

Camarones empanizados con coco. Una de las proteínas que triunfaron en MasterChef 24/7 por todas las recetas en las que fueron protagonistas, fueron los camarones. Y una forma muy sencilla de prepararlos, es empanizados con coco y panko para una textura crujiente. Acompaña con una salsa de mango para un toque dulce y ácido que combina muy bien. 3 botanas deliciosas para ver la final de MasterChef 24/7|Canva

¿Quién ganó MasterChef 24/7? Finalistas y horario exacto para ver el programa

El ganador de MasterChef 24/7 está entre Ixdit, Flor, Lancer y Claudia, los finalistas de la temporada 2026 que demostraron tener las habilidades necesarias para competir por el primer lugar. Todavía no se sabecuáles son los platillos que presentarán para tratar de convencer a los jueces y que han estado practicando con los "Maestros del fuego" para que queden magníficas.

La gran final de la cocina más famosa de México es HOY domingo 30 de agosto, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizarlo por la app y sitio web. Para el acceso total, la transmisión está disponible por Disney+.