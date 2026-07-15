“Por eso voy a terminar perdiendo": Claudia reconoce sus problemas al cocinar en las galas de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera sancionada habló con Nora sobre el platillo que preparó en la pasada gala de beneficios y castigos
Luego de haber sido una de las dos participantes sancionadas en la pasada gala de beneficios y castigos por haber tenido el peor desempeño de la noche, Claudia habló con Nora sobre el platillo que preparó y reconoció sus problemas al cocinar en las galas de MasterChef 24/7.