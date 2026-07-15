¡De recibir un masaje a separar granos de maíz! Claudia y Daniela cumplen su castigo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras tuvieron el peor desempeño de la gala de beneficios y castigos, por lo que tuvieron que cumplir su sanción en la cocina oculta
Después de haber recibido un masaje hace apenas unas semanas por preparar los mejores platillos, ahora Claudia y Daniela tuvieron que separar 10 kilos de granos en la cocina oculta como castigo por tener el peor desempeño de la gala de beneficios y castigos del 14 de julio.