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“Lancer me va a tallar la espalda": Julio presume los artículos de su baño privado en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El nuevo capitán del equipo azul mandó un mensaje por medio de las cámaras del Mundo MasterChef tras su victoria en la gala de beneficios y castigos

Tras su victoria en la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7, Julio decidió compartir ante las cámaras los artículos de limpieza de su baño privado y aprovechó para mandar un mensaje en el que habló de su desempeño en el reality show.

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