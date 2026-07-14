“Lancer me va a tallar la espalda": Julio presume los artículos de su baño privado en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El nuevo capitán del equipo azul mandó un mensaje por medio de las cámaras del Mundo MasterChef tras su victoria en la gala de beneficios y castigos
Tras su victoria en la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7, Julio decidió compartir ante las cámaras los artículos de limpieza de su baño privado y aprovechó para mandar un mensaje en el que habló de su desempeño en el reality show.