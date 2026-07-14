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Tras una degustación con muchas sorpresas, Lancer conquista el reto y se convierte en el segundo Capitán de MasterChef 24/7

La segunda evaluación estuvo llena de tensión y terminó por revelar al segundo Capitán de la jornada.

La segunda degustación en MasterChef 24/7 elevó la intensidad de la competencia. Después de evaluar los platillos del segundo grupo, los Chefs eligieron la mejor preparación y con ello quedó definido el segundo Capitán, quien tendrá un papel clave en el desarrollo del Martes de Beneficios y Castigos.

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