Tras una degustación con muchas sorpresas, Lancer conquista el reto y se convierte en el segundo Capitán de MasterChef 24/7
La segunda evaluación estuvo llena de tensión y terminó por revelar al segundo Capitán de la jornada.
La segunda degustación en MasterChef 24/7 elevó la intensidad de la competencia. Después de evaluar los platillos del segundo grupo, los Chefs eligieron la mejor preparación y con ello quedó definido el segundo Capitán, quien tendrá un papel clave en el desarrollo del Martes de Beneficios y Castigos.