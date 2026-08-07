Este viernes los Cocineros podrán evitar el Delantal Negro en MasterChef 24/7 con un reto lleno de ingredientes poco comunes
Ingredientes inesperados pondrán a prueba la creatividad de los Cocineros para escapar del temido Delantal Negro.
Los Cocineros tendrán que demostrar toda su creatividad y habilidad en un nuevo reto donde deberán cocinar con ingredientes poco comunes esta noche en MasterChef 24/7. El desafío será clave para quienes buscan evitar el Delantal Negro y mantenerse a salvo en la competencia.