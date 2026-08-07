Resumen del miércoles 7 de agosto: ¡Miércoles de reto por equipos en MasterChef 24/7! Revive la tensión y todos los desafíos del día

Vivimos un miércoles lleno de intensidad en MasterChef 24/7, donde los cocineros dejaron todo en la cocina durante el esperado reto por equipos. La coordinación, la estrategia y el talento fueron puestos a prueba en cada desafío, mientras los participantes buscaban demostrar que tienen lo necesario para mantenerse en la competencia. Entre momentos de tensión, decisiones importantes y platillos que sorprendieron a los chefs, el día estuvo marcado por una gran batalla culinaria. Revive cada reto, los momentos más intensos y todo lo que ocurrió durante esta jornada en la cocina más importante de México.