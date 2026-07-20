Daniela recuerda a Pablo en MasterChef 24/7 y Luis reconoce que lo extraña: "¿Crees que nos vea?”

La mala racha para “Las Divas” en MasterChef 24/7 comenzó desde la eliminación de Pablo, quien no tuvo el mejor desempeño en los retos más importantes y terminó fuera de la competencia. Desde entonces, los cocineros se han preguntando cómo le está yendo en todo y Luis hasta soñó con el guatemalteco, por lo que junto a Daniela le dio mucha curiosidad saber por qué no les manda ni un saludo y quieren saber si los sigue viendo en la TV.