“Me arrepiento": Pablo está soltero tras MasterChef 24/7 y habla de su separación por el shippeo con Daniela

A casi cuatro semanas de que Pablo fue eliminado de MasterChef 24/7, el shippeo que tuvo con Daniela sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que Marianela Rodriguez confirmó su separación. Y si bien el cocinero había preferido mantenerse en silencio respecto a este tema tan íntimo, finalmente se atrevió a hablar y admitió que sí está arrepentido por cómo se dieron las cosas.

Así lo hizo saber en un comentario en respuesta al podcast "Amigajeras", donde su ahora exnovia se sinceró de cómo fue que terminaron la relación y dejó en claro que lo que pasó en el programa sí fue uno de los motivos luego de cuatro años juntos. Fue así que Pablo quiso hacerle saber a Marianela su sentir por lo que pasó con Daniela y hasta reconoció que él tenía todavía una esperanza de que pudieran solucionar las cosas.

"Aunque no me creas, yo ya te lo había dicho, me arrepiento de muchas cosas, como exponer nuestra relación en el programa o hacer comentarios fuera de lugar hacia tu persona. Me arrepiento de no pensar que te estaba molestando mi cercanía con otra mujer, sabiendo tus celos en general (por pend*j)", escribió el joven, reiterando que nunca hubo más que una amistad con su compañera.

Pablo reconoció que se arrepiente por no pensar en Marianela cuando estaba en MasterChef 24/7|ESPECIAL

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Estas declaraciones del guatemalteco surgen en respuesta a los dichos de su expareja en un podcast, en el que contó que ella fue la que le pidió irse de la casa que compartían. Y es que según dijo, cuando Marianela confrontó a Pablo por la relación tan cercana que tenía con Daniela Parra en MasterChef 24/7, él le dijo que no sentía remordimiento y eso la habría hecho entender que ya no tenía caso seguir juntos.

Por lo que Pablo no dudó en revela que él también se sentía molesto por cómo se expuso su intimidad, ya que cree que pudieron platicar de todo en privado. Y en cuanto al supuesto interés con Daniela, decidió omitir cualquier explicación, pero días atrás ya había dicho públicamente que nunca sintió atracción por ella y aseguró que, al menos de su parte, no existía ninguna confusión de sentimientos.

"Yo por el respeto que te tengo y porque pensé que mínimamente había una posibilidad de arreglar mi mente y luchar por ti, nunca conté mi versión. Nunca conté lo que pasó en realidad ni justifiqué. Mucho menos hablé de cómo expusiste nuestros problemas en TV internacional, sí entiendo que nuestra relación es pública, pero hay cosas que simplemente se arreglan a puerta cerrada", concluyó Pablo Villagrán, el sexto eliminado de MasterChef 24/7.