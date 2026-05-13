Masterchef 24/7: ¿De cuáles estados del país han salido el mayor número de ganadores de MasterChef México?

MasterChef México ha tenido 14 exitosas ediciones en su historia y por lo tanto, ha catapultado las carreras profesionales del mismo número de personas desde el año 2015, desde entusiastas con una preparación amateur hasta celebridades conocidas en todo el país; sin embargo, un aspecto que comparten son sus lugares de origen, por lo que, con motivo del próximo gran estreno de MasterChef 24/7, te invitamos a revisar los estados de la República Mexicana de los que han emanado el mayor número de triunfadores.

Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México tienen el mayor número de vencedores

Curiosamente, tanto el primer ganador en la historia del reality show en nuestro país como el más reciente nacieron en el estado de Jalisco. Alan Rangel triunfó en la temporada inaugural de MasterChef México en el año 2015, mientras que Dani Valle hizo lo propio en MasterChef Celebrity Generaciones 2025.

Adriana Salcedo y el cantante Germán Montero son los dignos representantes del estado de Sinaloa. Ambos participantes triunfaron en el mismo año (2021), pues la chef originaria de Guasave se alzó con la victoria en el mes de marzo y el intérprete de música regional mexicana lo hizo en la edición Celebrity a mediados de diciembre.

La Ciudad de México cuenta con dos exponentes conocidos por el público y los más acérrimos aficionados al reality show de gastronomía, ya que Ismael Zhu, talento de TV Azteca mejor conocido como "El Chino", y Ricardo Peralta, popular influencer, ganaron en sus respectivas ediciones en los años 2019 y 2022.

¡No será sólo cocinar! Ismael Zhu revela lo que podemos esperar de MasterChef 24/7

¿Cuál vida será la siguiente en cambiar para siempre tras su participación en MasterChef 24/7?

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.