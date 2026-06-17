“Ya te la sabes padre santo"; el Chef Adrián se acerca con los Equipos para ver cómo va su sándwich
El Chef Adrián se acercó a las estaciones para descubrir cómo avanzan los equipos en su preparación.
El Chef Adrián visitó a los equipos para revisar cómo va la elaboración de sus sándwiches en esta Batalla por Equipos de la quinta semana y relució su frase “Ya te la sabes padre santo”. Los cocineros compartieron sus avances y recibieron observaciones clave antes de presentar sus platillos en este reto de MasterChef 24/7.