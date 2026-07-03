“Te viste súper pro": Las Guapas del Barrio felicitan a Camila por adelantarse al ataque de Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El ingenio de Camila en MasterChef 24/7 desató los aplausos de “Las Guapas del Barrio”. Al anticipar los movimientos estratégicos de Lancer durante el viernes de salvación, la participante logró neutralizar su ataque y dejó al foro sin palabras. Sus compañeros no dudaron en elogiar su astucia y lectura del juego con una contundente felicitación: “Te viste súper pro”.