“No soy como tú": Ixdit cuenta la peor traición que vivió en MasterChef 24/7
Aunque ella pensaba que tenía una amistad sincera en el Mundo MasterChef 24/7, Ixdit se decepcionó cuando uno de los cocineros empezó a querer afectarla.
Las lealtades en MasterChef 24/7 se han puesto a prueba más de una vez y una de las que se llevó grandes decepciones fue Ixdit, quien le confesó a Claudia que uno de los peores castigos que ha tenido fue culpa de Ramahá y ella salió perjudicada sin tener la culpa. Se trata del día que la eligió para que lo acompañara durante una sanción noctura, incluso sabiendo que tenía un problema de salud y luego la acusó de no querer cumplir con sus onligaciones.