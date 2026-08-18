¿Un libro sobre el legado de los Bichir? Bruno Bichir habla del proyecto familiar
Bruno Bichir dice que cada integrante de la dinastía actoral podría escribir un capítulo del libro sobre el legado de los hermanos Bichir. “No nos da la vida”.
Bruno Bichir dio una actualización sobre la salud de José Ángel Bichir. También confirmó que existe el proyecto de escribir un libro sobre los logros actorales de los Bichir, pero se ha vuelto muy difícil hacerlo realidad. Descubre qué más dijo, en Venga La Alegría.