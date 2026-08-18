La pena que podría enfrentar Carlos ‘N’, conductor de revolvedora, por la muerte de mujer de 53 años
Te explicamos Con Peras y Manzanas el caso de Carlos ‘N’, acusado de homicidio culposo por la muerte de Carmen Piña tras caída de estructura metálica.
Sergio Sepúlveda nos explica Con Peras y Manzanas qué ha pasado con el caso de Carmen Piña, mujer de 53 años que murió por la caída de una estructura metálica en el Estado de México, y el conductor Carlos ‘N’. También nos cuenta sobre los reportes de fallas en la aplicación de exámenes de admisión de la UNAM.