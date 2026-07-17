Ixdit y Antrax se sinceran sobre las inesperadas conexiones y fricciones con sus compañeros en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros hablaron de la forma en la que han cambiado sus vínculos con los demás al interior del Mundo MasterChef, ya fuera para bien o para mal
Tras una inesperada declaración de Antrax sobre su relación con Lancer al interior del Mundo MasterChef, el cocinero e Ixdit hablaron sobre la forma en la que han cambiado sus vínculos con sus demás compañeros, ya fuera para bien o para mal.